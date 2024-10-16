أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 672 ألفًا و850 جنديًا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 672 ألفًا و850 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم، أن الجيش الروسي تكبد 1450 جنديًا ما بين قتيل وجريح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الهيئة أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية 8 آلاف و997 دبابة و17 ألفا و969 مركبة مدرعة و19 ألفا و459 من النظم المدفعية و1231 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و978 من أنظمة الدفاع الجوي و2620 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و441 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و26 ألفا و732 من المركبات وخزانات الوقود و17 ألفا و50 طائرة بدون طيار.

وفي سياق متصل، ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن قوات الدفاع الأوكرانية أسقطت 51 طائرة بدون طيار روسية هجومية خلال الليل، بينما اختفت 60 طائرة مسيرة من على شاشات الرادار، موضحة أن القوات الروسية ضربت منطقة دونيتسك بصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز S-300/400 وأطلق من منطقة دونيتسك، وتم إطلاق صاروخ موجه من طراز Kh-59 على منطقة تشيرنيهيف من المجال الجوي لمنطقة كورسك و136 طائرة مسيرة هجومية من كورسك وأوريول وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وشاركت الطائرات وقوات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات النيران المتنقلة ووحدات قوات الدفاع الأوكرانية في صد الهجوم.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف إن الجيش الروسي قصف 9 بلدات تابعة للإقليم 388 مرة في آخر 24 ساعة، في حين شنت القوات الروسية 5 غارات جوية على ستيبنوهيرسك وهوليابولي ومالا توكماشكا وليفادني.

وأضاف المسئول الأوكراني أن 263 طائرة روسية بدون طيار هاجمت من مختلف التعديلات لوبكوف وبريمورسكي وهوليابولي ونوفواندريفكا وروبوتيني ومالا توكماشكا ومالينيفكا وليفادني وأصابت 4 هجمات بالصواريخ الباليستية متعددة الأهداف روبوتيني ومالا توكماشكا.

وتابع أن 116 هجومًا مدفعيًا استهدف أراضي لوبكوف وهوليايبول ونوفواندرييفكا وروبوتاين ومالا توكماشكا ومالينيفكا وليفادني، بينما تم تلقي 14 تقريرًا بشأن تدمير أو إتلاف المباني السكنية والبنية التحتية، ولحسن الحظ، لم يصب أي مدنيين.

