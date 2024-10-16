مذكرة تفاهم بين مصر والصومال في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، إبراهيم محمد علي، نائب وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية الصومال.

تم خلال اللقاء مناقشة إجراءات إعداد مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال، والتي ستركز على جوانب متعددة تشمل تقديم الدعم الفني فى مجالات تحسين عملية إدارة المياه، والدعم الفني في مجال الإنذار المبكر الجفاف والفيضان من خلال التنبؤ بكميات وأماكن سقوط الأمطار من خلال نماذج التنبؤ الرقمية بالطقس، ومشروعات حصاد مياه الأمطار وإجراء الدراسات الهيدرولوجية وأعمال الرفع المساحي للأودية، والتدريب وبناء القدرات في مجالات إدارة الموارد المائية.

وتوجه «سويلم»، بالدعوة لدولة الصومال لترشيح عدد من المتخصصين في مجال المياه للمشاركة فى الدورات التدريبية التى يقدمها مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي «PACWA» والذي تم إنشاؤه تحت مظلة مبادرة «AWARe».