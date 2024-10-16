الجيش الإسرائيلي: سقوط 50 صاروخًا في صفد وعبور مسيرتين منطقة الجليل الأعلى

أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار انطلقت في صفد والمناطق المحيطة بها بعد سقوط نحو 50 صاروخا من لبنان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية عن بيان الجيش القول "إنه اعترض عددا من الصواريخ وسقطت صواريخ أخرى في المنطقة، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار".

وفي بيان أخر، أعلن الجيش أن طائرتين بدون طيار عبرتا إلى منطقة الجليل الأعلى في إسرائيل من الأراضي اللبنانية في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف أن الأهداف التي سقطت ضربت مناطق مفتوحة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

