مدير مركز الخدمة الصيني الإفريقي: نتطلع للتعاون لتعزيز التجارة والاستثمار مع مصر

أكد مدير مركز منصة الخدمة الصيني الإفريقي شيا تشي، تطلع المركز للتعاون مع الجهات المصرية؛ لتعزيز الاستثمار والتجارة والترويج للمنتجات المصرية ذات جودة عالية، وكذلك للترويج للسياحة والآثار في مصر، مشيرا إلى أن المركز يعد منصة رقمية لتقديم الخدمات للشركات الإفريقية في مدينة هانجتشو.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، الوفد الصحفي المصري، الذي يزور حاليا الصين؛ للتعرف على تطورات التنمية في البلاد، وذلك بمناسبة مرور 10 أعوام على إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وعام الشراكة المصرية الصينية.

وقال إن المركز يتواصل ويتعاون مع منطقة (تيدا) بالسويس، وكذلك شركة "جوشي" للألياف الزجاجية في مصر، لافتا إلى أن المركز يدرس الإعداد لزيارة وفد من المركز لمصر ودول شمال إفريقيا العام المقبل.

وأضاف أن هناك تعاونا وثيقا مع القنصلية المصرية في مدينة شنجهاي، مؤكدا وجود إمكانيات كبيرة للتعاون بين مصر والصين، خاصة مقاطعة جيجيانج، التي تعد أكبر مقاطعة للتجارة الرقمية في الصين.

وأوضح أن المركز في عمله يركز على التعاون مع الحكومة والمؤسسات والشركات والمنظمات والمؤسسات البحثية، معتبرا أن المركز يعد بمثابة حلقة وصل بين الشركات الصينية والإفريقية، وكذلك تأهيل وتعليم الأفارقة في الصين.

وأفاد بأن المركز ينظم فعاليات كثيرة للطلاب الأفارقة الذين يدرسون في الصين، بهدف التعريف ببلادهم في الصين، فضلا عن توفير معلومات بشكل رقمي للشركات الإفريقية، مضيفا أن المركز نظم 10 فعاليات ترويجية للشركات الإفريقية في كل من جنوب إفريقيا وتنزانيا وزيمبابوي.

وأشار إلى أن المركز ينظم كل عام فعالية "يوم التجارة الإلكترونية الإفريقية"، والتي شاركت فيها بعض الشركات المصرية، مضيفا أنه يتم حاليا إنشاء منطقة صناعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس الصيني شي جين بينج، وذلك في إطار مبادرة "الحزام"، التي سوف توفر للشركات الإفريقية، بما في ذلك المصرية، الفرصة للعمل في هذه المنطقة والتعاون في المشروعات الكبرى.

وأعرب عن تطلعه إلى إيجاد منسق أو مكتب اتصال في مصر للتعاون مع المركز، مشيرا إلى إمكانيات بث فيديوهات ترويجية عن مصر في التليفزيون الصيني.

