جيروزاليم بوست: إسرائيل تدرس جديا رسالة أمريكا بشأن تحسين الوضع الإنساني في غزة

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب تراجع رسالة واشنطن، والتي طلبت فيها تحسين الوضع الإنساني في غزة أو المخاطرة بفقدان المساعدات العسكرية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي في واشنطن- لم تكشف هويته- قوله "تأخذ إسرائيل هذه المسألة على محمل الجد وتعتزم تبديد المخاوف التي أثيرت في هذه الرسالة مع نظرائنا الأمريكيين".

ويأتي هذا بعدما حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، أمس الثلاثاء، إسرائيل من وقف واشنطن المساعدات العسكرية إليها إذا لم تسمح بنقل المُساعدات الإنسانية الأمريكية إلى قطاع غزة في غضون 30 يومًا.

وأفادت تقارير صحفية إسرائيلية، بأنه تم تسليم الرسالة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، من خلال وثيقة رسمية.

وهدد المسؤولون الأمريكيون بالاستعانة بمُذكرة للأمن القومي، صادرة في مارس الماضي، والتي وضعت شروطا لاستمرار الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، بما في ذلك السماح بتسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق. وعلى الرغم من مزاعم إسرائيل الأخيرة بأنها لا تمنع المساعدات، بما في ذلك دخول 30 شاحنة من المواد الغذائية إلى شمال غزة أمس الأول الاثنين، فإن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق إزاء القيود.

وطالبت واشنطن إسرائيل باتخاذ خطوات ملموسة خلال 30 يومًا، مُحذرة من أن عدم الامتثال قد يؤثر على المساعدات العسكرية المُستقبلية، ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة تأخير شحنات القنابل الثقيلة إلى إسرائيل.