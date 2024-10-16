صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية

أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي- خلال لقائه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي- عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لاسيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي.

وفي صحيفة (الأنباء) الكويتية، وتحت عنوان "الرئيس المصري وولي العهد السعودي يشددان على محورية علاقات البلدين".

قالت الصحيفة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل أمس بمطار القاهرة الدولي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خلال زيارته الرسمية لمصر، حيث اصطحب الرئيس السيسي ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

وأضافت الصحيفة، أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، قال إن الزعيمين أجريا لقاء ثنائيا، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي ووفدي البلدين، حيث رحب الرئيس السيسي بالأمير محمد بن سلمان، معربا عن أطيب تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشددا في هذا السياق على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لاسيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة.

وتحت عنوان "تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي".. ذكرت صحيفة (الراي) الكويتية، أنه أجريت مباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث شهد الزعيمان في ختامها التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس وولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وفي صحيفة (الجريدة)، وتحت عنوان "قمة مصريةـ سعودية تدعو لوقف النار في غزة ولبنان". قالت الصحيفة إن وسط ظروف إقليمية بالغة التعقيد، استضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة استثنائية ناقشت جملة من الملفات، أبرزها تعزيز الشراكة الاستراتيجية، خصوصًا الاستثمارية والاقتصادية، وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمراره بقطاع غزة، ومخاطر تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران، فضلا عن ملف تأمين البحر الأحمر، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير محمد بن سلمان نقل إلى الرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية.

