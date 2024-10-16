اليوم .. الافتتاح التجريبي الجزئي للمتحف المصري الكبير

الأربعاء 16/أكتوبر/2024 - 08:47 ص

يبدأ اليوم الأربعاء، الافتتاح التجريبي الجزئي لمشروع المتحف المصري الكبير، حيث يعد أكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة، ويحتوي على عددٍ كبير من القطع لأثرية المميزة والفريدة.

وتمت مراعاة التصميم من ناحية الإضاءة وفتارين العرض الخاصة بالقطع الأثرية، إلى جانب الخدمات التي يتم تقديمها للسائحين والزائرين، بالإضافة لمراعاة كافة التفاصيل التي تتعلق بجميع النواحي الإنشائية.

في هذا الصدد، قال الدكتور عصام عيسى، مدير عام التصميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن الأثار موجودة في القاعات طبقًا لسيناريو العرض المتحفي المميز جدًا، الذي يتكلم على المجتمع في عصور ما قبل التاريخ إلى أن تتطور في العصر الروماني واليوناني والملكية.

وأضاف «عيسى» -في مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»- أن القاعات مزودة بكل وسائل التكنولوجيا الحديثية «شاشات عرض تفاعلية وبطاقات شرح وجرافيك وفتارين ذات تحكم في الطروبة والإضاءة»، مشيرًا إلى أن كل الأعمال في المتحف انتهت بنسبة 100%.

من جانبه، أكد الدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار، أن الوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة في المتحف تساعد في إبراز قيمة وجمال الأثر نفسه، وهذا أحدث ما توصلت إليه المتاحف الحديثة في في العام.