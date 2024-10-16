15 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

ارتفعت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 ارتفاعًا ملحوظا بقيمة 15 جنيها، وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 “أكثر الأعيرة إقبالا وانتشارا في الصاغة المصرية” بداية اليوم الأربعاء إلى 3610 جنيهات للبيع، و3590 جنيهًا للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 “أغلى وأعلى الأعيرة المتداولة في السوق المصرية”، بداية اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، 4125 جنيهًا للبيع، و4102 جنيه للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بداية اليوم، نحو 3094 جنيهًا للبيع، و3077 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم السادس عشر من أكتوبر 2024، نحو 2413 جنيهًا للبيع، و2400 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب، "والذي يزن حوالي 8 جرامات من الذهب" بداية اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، نحو 28880 جنيهًا للبيع، و28720 جنيهًا للشراء.

وارتفعت أسعار أوقية الذهب العالمية “وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب” إلى حوالي 2661 دولارًا للبيع، و2660 دولارًا للشراء.

وعند شراء الذهب تضاف إلى أسعار الذهب “المصنعية والدمغة” وهي تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

وتبلغ في المتوسط ما يتراوح بين 60 و700 جنيه قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار «21» من 3670 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة .

وفي بورصات الذهب العالمية سجّل سعر الذهب عالميًا الآن 2667 دولارًا للأوقية، حيث ارتفعت تداولات الذهب عالميًا مقتربة من أعلى مستوياته التاريخية خلال تعاملات الأمس وذلك على الرغم من الأداء الإيجابي الذي يسجله الدولار الأمريكي حالياً وعوائد السندات الأمريكية وهي من العوامل السلبية بالنسبة لسعر الذهب، لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد للمستثمرين على عكس السندات.

وتنتظر الأسواق حافزًا جديدًا في الأسواق يساعد على تحديد التحركات القادمة لأسعار الذهب من خلال التأثير على توقعات الفائدة الأمريكية.

وخلال شهر سبتمبر ارتفع سعر الذهب بنسبة 5.2% بمقدار 132 دولارًا للأونصة ليسجل خلاله أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 2685 دولارًا للأونصة.

وخلال الربع الثالث من عام 2024 استطاع الذهب الارتفاع بنسبة 13.2% وهو أعلى ارتفاع ربع سنوي منذ عام 2016 من الدولار الأمريكي.