أسعار العملات اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، والذي يرصد حركة سعر أسعار العملات أمام الجنيه المصري في تحديثاته على مدار اليوم.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 48.47 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف العملة الموحدة “اليورو” في البنك المركزي المصري نحو 52.85 جنيه للشراء و53.01 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل نظيره المصري , بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 63.42 جنيه للشراء و 63.61 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 56.25 جنيه للشراء و 56.41 جنيه للبيع.

فيما سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.49 جنيه للشراء و 32.59 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري , مستهل تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري نحو 6.81 جنيه للشراء و 6.83 جنيه للبيع.

وعن سعر صرف العملات العربية بداية اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري وأكثرها إقبالا وتداولا ( الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي) بداية اليوم الأربعاء.

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.91 جنيه للشراء و 12.94 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 158.04 جنيه للشراء و 158.54 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.19 جنيه للشراء و 13.23 جنيه للبيع.



