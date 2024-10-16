سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

سيطرت حالة من الاستقرار والهدوء النسبي على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، بجميع البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العالمية في مصر، وذلك بعد تراجعها أمس بنحو قرشين تقريبا وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع.

وبلغ الدولار في البنك الأهلي المصري 48.49 للشراء، و 48.59 للبيع جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 48.48 للشراء، و 48.58 جنيه للبيع.

أما عن سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي CIB فسجل نحو 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك البركة نحو 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد عند نحو 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

بينما سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي فسجل 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول بداية تعاملات اليوم الأربعاء حوالي 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع.

في بنك نكست “الاستثمار العربي سابقا” سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري نحو 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار في بنك مصر بداية اليوم وصل إلى 48.58 جنيه للشراء و 48.68 جنيه للبيع .

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية بداية اليوم إلى 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع .

في البك العربي الإفريقي الدولي سجل سعر الدولار اليوم 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية عند حوالي 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع .

ثبت سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري عند 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع.