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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله يطلق 50 قذيفة على شمالي إسرائيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 50 مقذوفا أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل فجر الأربعاء، من دون أن ترد في الحال تقارير عن إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن "بعض المقذوفات تمّ اعتراضها وسقطت مقذوفات أخرى في المنطقة"، في حين قال حزب الله إنه قصف مدينة صفد الواقعة شمالي إسرائيل بـ"رشقة صاروخية كبيرة".

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه تم رصد طائرتين مسيرتين تعبران من لبنان إلى إسرائيل بعد انطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنان حزب الله