غرب الدلتا تحقيق الخطة المستهدفة لتوليد الكهرباء وفقا للمعايير الدولية

اعتمدت الجمعية العمومية برئاسة المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر نتائج أعمال شركة غرب الدلتا وشرق الدلتا لإنتاج الكهرباء عن العام المالي 30\6\2024.

وأكدت الجمعية نجاح شركة غرب الدلتا فى تحقيق الخطة المستهدفة لتوليد الكهرباء وفقا للمعايير الدولية.

واستعرض المهندس محمد الباتع رئيس شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء أبرز مؤشرات الأداء المالي والفني والاقتصادي أن القدرة الأسمية للشــركة للعام المالي 2023/2024 بلغت 4362 م.و، والقدرة الفعلية للعام المالي 2023/2024: 4153 م.و، واوضح ان كمية الطاقة المولدة الفعلية للعام المالي 2023/2024: 16306.864(مليون ك.و.س)، وكمية الطاقة المباعة الفعلية للعام المالي 2023/2024: 15666.183 (مليون ك.و.س)، حيث ان معدل استهلاك الوقود الفعلي للعام المالي 2023/2024: 206.51 ( جم/ك.و.س)، وإجمالي نسبة الاستهلاك الذاتي الفعلي للعام المالي 2023/2024: 3.93 %، واضاف ان معامل الخروج الاضطرارى الفعلي للعام المالي 2023/2024: 0.175 %، ومعامل الإتاحية الفعلي للعام المالي 2023/2024: 94.94 %



شرق الدلتا لانتاج الكهرباء

"جانب من الاجتماع "

أما شرق الدلتا لانتاج الكهرباء خلال اجتماع الجمعية العمومية برئاسه المهندس جابر الدسوقي استعرض المهندس محمد أبو سنة رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية والفنية في عدد من النقاط منها:كمية الطاقة المولدة خلال العام 28303،66 مليون ك.و.س وطاقه مباعة 27401،28 مليون ك.و/س، حيث أسفرت نتائج الأعمال للشركة عن العام 2023 /2024 عن تحقيق ربح محاسبى وقدره 1466،706 مليون جنيه، حيث بلغت الإيرادات خلال العام 38652،728 مليون جنيه مقابل إجمالى مصروفات 37186،022 مليون جنيه، وبلغ المنصرف على الخطة الاستثمارية خلال العام المالى 2023/2024 مبلغ 116،024 مليون جنيه.

وأشار أبو سنة إلى أنه من بين إنجازات الشركة خلال العام، الاستخدام الامثل لأصول الشركة حيث تم تأجير عدد (9) وحدات غازية LM6000 لمدة خمس سنوات بقيمة إجمالية 67،5 مليون دولار تتمثل في عدد (3) وحدات بمحطة توسعة، وشرم الشيخ وعدد(6) وحدات بمحطة الغردقة؛ حيث تم استغلال عدم تشغيلهم معظم فترات السنة من قبل التحكم القومي والاستفادة من تأجيرهم بزيادة موارد الشركة من العملة الأجنبية؛ حيث تم تحصيل 18 مليون دولار بما يعادل 566 مليون جنيه مصري خلال العام المالي 2023/2024.

تفعيل أنظمة استقرار الشبكة الموحدة بجميع وحدات التوليد والتابعة للشركة ( FC.AGC ) لرفع أداء منظومة الربط مع الشبكة الموحدة، وقيام الشركة بتطبيق الحوكمة في ضوء التعليمات بدعم البيئة الرقابية وذلك بصفة مستمرة لتحسين الأداء وسرعة إنجاز الأعمال بكفاءة عالية.

تقليل فترات ومرات الخروج الاضطراري والمبرمج من خلال دراسة الأعطال المسببة للخروج الاضطراري بشكل دقيق ووضع الحلول الجذرية لهذه المشاكل لمنع حدوث تكرارها، والعمل على خفض الانبعاثات من co2 وتحسين المؤشر البيئي من خلال خفض معدل استهلاك الوقود.

- الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للشركة من خلال منظومة التصنيع المحلي في كل المجالات المختلفة في تصنيع (الأثاثات - تصنيع الأعمدة - إعادة تحديث وتطوير مبنى مستشفى الكهرباء بالإسماعيلية)، إنشاء معمل بكتريولوجي مركزي متخصص بمحطه توليد غرب دمياط لعمل التحاليل البكتريولوجية بعينات المياه (مياه شرب - مياه صرف صحى - مياه تبريد) لمحطات الشركة.