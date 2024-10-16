وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء: تحقيق أعلى كفاءة لتشغيل وصيانة محطات التوليد

أكدت شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء تعظيم دور التصنيع المحلى لترشيد النفقات ومجابهة زيادة أسعار قطع الغيار وارتفاع تكلفة الإصلاح خارج البلاد نظرًا للظروف العالمية وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وتأخر توريد وشحن المهمات.

جاء ذلك خلال اعتماد الجمعية العمومية لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ميزانية شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء ونتائج الأعمال التي تحققت خلال العام المالي المنتهي في 30\6\2024 وأشاد أعضاء الجمعية بالأعمال التي تمت خلال عام.

حيث قام المهندس محمد العبد رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بعرض المؤشرات الاقتصادية والفنية لعام الميزانية الجديد، وأوضح أن أهم مؤشرات الأداء الفني والمالي لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء خلال العام المالي 2023/2024 كالآتي حيث بلغ حجم الاستثمارات (100.556 مليون جنيه) خلال العام المالي الحالي والتزمت الشركة بتنفيذ كافة برامج الصيانات والعمرات المقررة طبقًا لتوصيات الشركات المصنعة واللازمة للحفاظ على كفاءة وحدات التوليد بالتنسيق مع التحكم القومي للطاقة، وتبلغ القدرة الاسمية للشركة 5863 م. وبنسبة مساهمة (15%) من إجمالي القدرات الاسمية لشركات التوليد الحراري على مستوى الشبكة القومية للكهرباء، وبلغت الطاقة المولدة من الشركة (24824 جيجا وات.ساعة)، بينما بلغت الطاقة المباعة (24305 جيجا وات.ساعة)، وطبقت الشركة سياسة اختيار تشغيل وحدات التوليد بكل محطة بما يحقق أفضل معدلات استهلاك للوقود مع الالتزام بالقدرة المطلوبة من المحطة من قبل التحكم القومي والتنسيق لتحقيق التشغيل الاقتصادي للوحدات قدر الإمكان.

وقال رئيس الشركة إن الشركة قامت بعدة إجراءات لتطوير الأداء من خلال:

1- تحقيق أعلى كفاءة لتشغيل وصيانة محطات التوليد في سبيل تحسين معدل استهلاك الوقود بصفة مستمرة حيث بلغ 163.49 جم/ك.و.س.

2- المحافظة على التوافق البيئى، التزامًا بقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 وتعديلاته، حيث تتم مراقبة الانبعاثات الغازية المنبعثة من المداخن لحظيًا أون لاين بواسطة الشبكة القومية لرصد الانبعاثات.

3- استثمار الخبرات والقدرات البشرية المتمثلة في العمالة الفنية المدربة بالمحطات في:

تنفيذ أعمال الصيانات المطلوبة أثناء إجراء العمرات لوحدات التوليد تحت إشراف الشركات المصنعة دون الاستعانة بعمالة هذه الشركات لتوفير العملة الأجنبية.

وتصنيع أعمدة الجهد المنخفض والجهد المتوسط لصالح شركات توزيع الكهرباء، في إطار توجيهات الشركة القابضة لكهرباء مصر.