كهرباء مصر العليا: خفض نسبة الفقد بالشبكة لـ16% بنهاية العام المالي 2024/2025

ناقشت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي ميزانية شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء للعام المالى الماضى 2023/2024.

وأكد المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أن الشركة تستهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة إلى 16% بنهاية العام المالي الجديد 2024/2025، بدلا من 18.8% لافتا إلى أن قطاع محافظة قنا يمثل أعلى نسبة فقد بالشركة بنسبة 20% بينما يمثل قطاع محافظة سوهاج أقل نسبة فقد بالشركة بواقع 15%، وأضاف أن نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية بنطاق المحافظات التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بلغت 18.8% كاشفا أن المحافظات التابعة للشركة هى الأقصر وأسوان وسوهاج وقنا.

وأشار إلى أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء نجحت من خلال تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي بجميع المحافظات التابعة لها باسترداد 90 مليون جنيه باستخدام حق الضبطية القضائية خلال العام المالي 2024/2023، وبلغ إجمالي قيمة المحاضر التى تم تحريرها ضد سارقي التيار خلال العام المالى الماضى 167 مليونا و187 ألف جنيه تم تحصيل 90 مليون جنيه منهم، فيما بلغت إجمالي قيمة المحاضر التى تم تحريرها بواسطة شرطة الكهرباء 273 مليون 353 ألف جنيه تم تحصيل 147 مليون 542 ألف، وبلغ إجمالى ما تم استرداده من محاضر سرقات التيار الكهربائي من قبل مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال الضبطية بالمحافظات التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بالأقصر وقنا وأسوان وسوهاج 237 مليون 543 ألف جنيه.