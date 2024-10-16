اليوم.. محاكمة عامل دهس شابًا بسيارته في أوسيم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة عامل بتهمة دهس شابًا بسيارة والاعتداء عليه بالضرب مما تسبب في إحداث عاهة مستديمة له بأوسيم.

وجاء أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 12666 لسنة 2024 جنايات مركز أوسيم، المقيدة برقم 4574 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، أن المتهم تعمد في يوم 7 أغسطس 2024 دهس المجني عليه بسيارة بعد أن خطط مسبقًا للاعتداء عليه، وقد تسبب الدهس في إصابات جسيمة بساق المجني عليه اليسرى، ثم واصل المتهم الاعتداء بالضرب، مما أدى إلى إحداث عاهة مستديمة.

كما جاء بتقرير الطب الشرعي، أن المجني عليه فقد القدرة الكاملة على تحريك أوتار أصابع القدم اليسرى الثاني والثالث والرابع والخامس، بالإضافة إلى فقد تام لحركة الكاحل الأيسر وسقوط القدم اليسرى، مع عدم القدرة على تحميل وزن الجسم عليها، بنسبة عجز قدرت بـ20%.