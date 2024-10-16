فنزويلا ترفض تصريحات بلينكن حول نتائج الانتخابات في البلاد

أعلنت الخارجية الفنزويلية أن كراكاس ترفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول نتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو في بيان له، أمس الثلاثاء، إن فنزويلا "ترفض بشكل قاطع التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن"، مشيرا إلى أن الوزير الأمريكي أدلى "بتصريحات كاذبة حول تعبير الشعب الفنزويلي عن إرادته"، واتهمه "بمساعدة المتطرفين اليمينيين".

وأشارت الخارجية إلى أن "انتصار نيكولاس مادورو يوم 28 يوليو لم يكن فقط دليلا على التأييد الشعبي... بل وكان مثالا على الكرامة ومقاومة العدوان الذي تشنه الحكومة الأمريكية ضد فنزويلا منذ أكثر من 10 سنوات".

يذكر أن الولايات المتحدة لم تعترف بالنتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في فنزويلا، التي أظهرت فوز الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، واعتبرت منافسه المعارض فائزا في الانتخابات.