بالصور.. تكدس مروري أعلى دائري الرماية| اعرف السبب

ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري بالقرب من ميدان الرماية بمحافظة الجيزة، بسبب انكسار إطار مقطورة، مما أدى لتوقفها بمنتصف الطريق وتكدس حركة السيارات.

وردت إشارة من النجدة، لغرفة عمليات المرور بالجيزة، مفادها ظهور تكدسات مرورية أعلى الطريق الدائري بالقرب من ميدان الرماية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للمرور بالخدمات المعنية لموقع الحادث.

وتجري الأجهزة الأمنية عملية تسيير لحركة المرور، لخفض التكدسات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انفصال إطار المقطورة، مما أدي لتعطلها.

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