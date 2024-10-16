الولايات المتحدة تعقد صفقة مع تايوان لتوريد الطائرات المسيرة إليها

أفادت وسائل الإعلام التايوانية بأن الولايات المتحدة عقدت صفقة مع تايوان لتوريد نحو ألف طائرة مسيرة للجزيرة بقيمة 163.7 مليون دولار.

وحسب وكالة الأنباء المركزية في تايوان، فإن سلطات الجزيرة والولايات المتحدة وقعتا عقدين، أحدهما بقيمة 54 مليون دولار ينص على توريد 720 طائرة مسيرة من نوع Switchblade 300 حتى نهاية نوفمبر عام 2029.

وينص العقد الثاني بقيمة 109.7 مليون دولار على توريد 291 طائرة مسيرة من نوع ALTIUS 600M-V لإصابة المعدات المدرعة، حتى نهاية عام 2027.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت في يونيو الماضي أنها تعتزم توريد الطائرات المسيرة لتايوان التي يجب أن تحصل كذلك على منصات الإطلاق وأنظمة الإدارة ووسائل النقل، إضافة إلى تدريب الكوادر وتقديم قطع الغيار وخدمات الصيانة.