ads
الأربعاء 16 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تعقد صفقة مع تايوان لتوريد الطائرات المسيرة إليها

طائرة مسيرة أمريكية
طائرة مسيرة أمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل الإعلام التايوانية بأن الولايات المتحدة عقدت صفقة مع تايوان لتوريد نحو ألف طائرة مسيرة للجزيرة بقيمة 163.7 مليون دولار.

وحسب وكالة الأنباء المركزية في تايوان، فإن سلطات الجزيرة والولايات المتحدة وقعتا عقدين، أحدهما بقيمة 54 مليون دولار ينص على توريد 720 طائرة مسيرة من نوع Switchblade 300 حتى نهاية نوفمبر عام 2029.

وينص العقد الثاني بقيمة 109.7 مليون دولار على توريد 291 طائرة مسيرة من نوع ALTIUS 600M-V لإصابة المعدات المدرعة، حتى نهاية عام 2027.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت في يونيو الماضي أنها تعتزم توريد الطائرات المسيرة لتايوان التي يجب أن تحصل كذلك على منصات الإطلاق وأنظمة الإدارة ووسائل النقل، إضافة إلى تدريب الكوادر وتقديم قطع الغيار وخدمات الصيانة.

الولايات المتحدة صفقة تايوان الطائرات المسيرة