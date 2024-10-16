البنتاجون يعترف بمحدودية إمكانياته في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل

أعلنت نائبة المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينج، أن إمكانيات الولايات المتحدة في مجال تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل محدودة.

وقالت سينغ: "إمداداتنا ليست بلا نهاية، نحن نحاول تأمين حزم مساعدات إضافية لدعم أوكرانيا وإسرائيل".

وأضافت: "نواجه تحديات على صعيد إعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية لدعم كلا البلدين طالما كان ذلك ضروريا".

وشددت على أن الولايات المتحدة تواصل تقديم المساعدات لأوكرانيا في ساحة المعركة، فضلا عن دعم إسرائيل في مسائل الدفاع عن النفس، وأضافت سينغ: "سنواصل تطوير القاعدة الصناعية الدفاعية لتقديم أفضل الحلول لهذه التحديات".

وأشارت سينغ إلى ضرورة العمل مع الكونغرس لضمان استدامة الإمدادات للبلديين.

ووفقا لها، فإن "احتياطيات الولايات المتحدة لم يتم تجديدها في الوقت المناسب، مما يشكل ضغطا على النظام الدفاعي".

وتابعت: "لكن هناك شيء واحد سنفعله دائما ويفكر فيه الوزير دائما وهو استعدادنا للقتال. يجب أن نأخذ ذلك دائما في عين الاعتبار عندما ندعم أوكرانيا وإسرائيل وقواتنا في الشرق الأوسط والمحيطين الهندي والهادي".

وذكرت السلطات الروسية مرارا أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لن يقلل من عزيمة روسيا ولن يغير مسار العملية العسكرية الخاصة.