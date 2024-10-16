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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تعرب عن استيائها من مشاهد احتراق أحياء عقب قصف إسرائيلي استهدف وسط غزة

قصف إسرائيلي استهدف
قصف إسرائيلي استهدف وسط غزة
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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الثلاثاء عن استيائها من رؤية الناس يحترقون حتى الموت في أعقاب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة.

وقال متحدث باسم الوزارة: "من المرعب رؤية الناس يحترقون حتى الموت في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية".

وأضاف المتحدث، "أبلغ وزير الخارجية أنتوين بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن نظيريهما الإسرائيليين بمخاوف واشنطن بشأن الوضع الإنساني في غزة".

وأكد أن "الوزير بلينكن أبلغ المسؤولين الإسرائيليين بأن زيادة المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون لمرة واحدة"، وأضاف البيان "نعتقد أن إيصال المساعدات لغزة ممكن ونعلم أن العقبات اللوجستية يمكن التغلب عليها".

هذا وأفادت مصادر طبية فجر أمس الاثنين بمقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى عقب استهداف الجيش الإسرائيلي للخيام التي يقطنوها.

وبحسب شهود عيان، أدى القصف إلى اشتعال نيران ضخمة في خيام النازحين، كما انفجرت أنابيب غاز في مكان الاستهداف بساحة المستشفى في دير البلح وسط القطاع.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف خيام النازحين داخل أسوار المستشفى للمرة السابعة على التوالي.

واشنطن مشاهد احتراق أحياء قصف اسرائيلي استهدف النازحين وسط غزة