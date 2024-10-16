رئيس الوزراء الروسي يصل إسلام آباد للمشاركة في اجتماع منظمة شنغهاي

وصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الثلاثاء، للمشاركة في اجتماع مجلس رؤساء الحكومات لمنظمة شنغهاي للتعاون.

ويشارك في الاجتماع رؤساء حكومات الصين وباكستان وكازاخستان وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، بالإضافة إلى النائب الأول لرئيس وزراء إيران وممثل رفيع المستوى عن الهند.

ومن المتوقع أن يبحث رؤساء الحكومات آفاق تطوير التعاون التجاري والاقتصادي في سياق التحديث الشامل لأنشطة منظمة شنغهاي للتعاون في ظل الواقع الجيوسياسي الجديد.

ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع بيان مشترك يتضمن المواقف المنسقة إزاء حل المهام الماثلة أمام منظمة شنغهاي في الاقتصاد العالمي.

وعلى هامش الاجتماع سيعقد رئيس الوزراء الروسي لقاء ثلاثيا مع رئيسي الوزراء الصيني لي تشيانغ والمنغولي لوفسان نامسراين أويون إرديني، إضافة إلى لقاءات ثنائية منفصلة مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ورئيسي وزراء الصين ومنغوليا المذكورين.