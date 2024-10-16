بلومبرج: هاكرز من الصين شنوا هجمات سيبرانية على بريطانيا

أفادت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصادرها بأن مجموعة من الهاكرز، قيل إنها مرتبطة بالصين، شنت هجمات سيبرانية على منشآت بريطانية.

وقالت المصادر إن الهجمات استهدفت منشآت دفاعية وشركات الطاقة وأجهزة حكومية، إضافة إلى الهيئة الوطنية للرعاية الصحية وشركات تكنولوجية.

ويشار إلى أن الهاكرز يشنون هجمات منتظمة، وأن هناك مناقشات جارية داخل الحكومة عما إذا كان يجب الإعلان عن اختراق الأنظمة الالكترونية أم لا.

وكانت قناة "سكاي نيوز" البريطانية قد أفادت في مايو الماضي بهجوم سيبراني نسب إلى الهاكرز الصينيين، على وزارة الدفاع البريطانية.

وفي مارس الماضي اتهمت السلطات البريطانية هاكرز صينيين باختراق خوادم لجنة الانتخابات البريطانية وعدد من أعضاء البرلمان البريطاني.

وأعلنت بريطانيا فرض عقوبات على الصين على خلفية تلك الهجمات.