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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

دخول مسيرتين من لبنان إلى شمال إسرائيل دون إصابات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، ليل الثلاثاء- الأربعاء، إنه رصد طائرتين مسيرتين تعبران من لبنان إلى إسرائيل بعد انطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وذكر جيش الاحتلال أنه تم رصد سقوط هدفين في المنطقة.

وجاء في بيان جيش الاحتلال"بعد انطلاق صفارات الإنذار في الساعة 00:21 في منطقة الجليل الأعلى، تم تحديد مسيرتين تعبران من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية. وتم تحديد الأهداف الساقطة في المنطقة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وأضاف "بعد إطلاق صافرة الإنذار عند الساعة 23:50 في منطقة يعارة، تم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه. تم تحديد الهدف لاحقًا على أنه إنذار كاذب".

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنان شمال إسرائيل