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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة تحث إسرائيل على احترام سلامة قوات "اليونيفيل"

وكيل الأمين العام
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير
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بحث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا مع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأوضاع الراهنة في جنوب لبنان وتأثيرها على عمليات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك.

جاء ذلك خلال اجتماع قصير لهما الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة بناء على طلب "لاكروا" لمناقشة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان والمعروفة أيضا باسم "اليونيفيل"، وفقا لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وخلال الاجتماع حث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، إسرائيل على احترام سلامة وأمن قوات اليونيفيل.

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