إغلاق متراجع لمعظم الأسواق الأوروبية متأثرة بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا

أغلقت معظم مؤشرات الأسواق الأوروبية جلسة تعاملاتها الثلاثاء، على انخفاض، وسط تراجع حاد لأسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 6.36%.

وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.7%، مع إغلاق معظم البورصات الرئيسية باللون الأحمر، بينما ارتفع مؤشر ؤءظ الألماني وحيدا بنسبة 0.06%.

وانقسمت القطاعات الأوروبية بين الخسائر والمكاسب، حيث تراجعت أسهم النفط والغاز بنسبة 3.24%، متتبعة سوق النفط إلى الانخفاض، بينما ارتفعت أسهم وسائل الإعلام 1.46%.

كما ارتفعت أسهم شركات الاتصالات 1.97%، مدفوعة بسهم شركة إريكسون السويدية، الذي قفز 10.8%، بالإضافة إلى توقعات بإرتفاع الأرباح الجماعية لشركة تصنيع المعدات في الربع الثالث من العام، على الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 4% على أساس سنوي.

كما ارتفعت أسهم شركة بناء المنازل البريطانية بيلواي 8.3%، بعد نشر نتائج الشركة نهاية العام والذي توقعت فيه بزيادة ملموسة في حجم الإنتاج للسنة المالية القادمة بعد تحسن ظروف التداول.

وبينما يراقب المستثمرون الهبوط الحاد في نهاية التداول السلبي في أوروبا، تجاوزت أرباح البنوك الكبرى في الولايات المتحدة كل التوقعات خاصة ارباح بنك أوف أمريكا وجولدمان ساكس وسيتي جروب.