الفنان عز الأسطول يعلن عن وفاة خاله: «أرجو الدعاء له والفاتحة»

أعلن المطرب عز الأسطول عن وفاة خاله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب عز الأسطول: «بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت.. توفي إلى رحمة الله الورع التقي المصلي خالي الشريف طه عبد المحسن.. تقبله الله بكامل تمام الرحمة واللطف والكرم والرضا.. يجعلها أسعد لياليه.. عدد المصلين عليه بعد صلاة العشاء أكتر من عدد المصلين في صلاة الجمعة. أرجو الدعاء والفاتحة».

عز الأسطول مطرب ذو صوت استثنائي، مصري 100% جذب سمعنا وبصرنا بطلته وأمتعنا بأدائه العظيم، والظهور اللافت الذي خطف أنظار العالم، وكان حديث الجميع في أنشودة أمون رع في حفل الكباش.

ولأن صوته مختلف يجمع بين الأوبرالي والصوفي والراي، فكان مميزًا عندما طرح أغنية "غجرية" وهى أغنية "مخلطة" تضم ألوانا كثيرة من الغناء.

المطرب عز الأسطول كان قد كشف فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» عن أمنياته بخوض تجربة التمثيل، وتجسيد شخصية تاجر سلاح أو ضابط خارج عن القانون، وقال إن عمرو دياب هو من جعله يحب الموسيقى.

كما أنه يرفض حصره في الكركتر الفرعوني والتاريخي، ويسعى لغناء أدعية رمضان، وأنه «يحب قعدة الشلة» فى وسط البلد وبسببها أطلق على الأسطول، وقد خاض تجربة التمثيل أمام الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة ويعشق أدوار السيكودراما.

