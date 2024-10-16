شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم جنين

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، في مخيم جنين.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في مخيم جنين، وأطلقت الرصاص الحي وقذائف "الانيرجا" تجاهه، ما أدى إلى استشهاد شاب كان داخل المنزل، مشيرة إلى أن الاحتلال احتجز جثمانه، فيما ذكرت وزارة الصحة أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب كريم سامر توفيق جبارين (20 عاما) في جنين.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مساء الثلاثاء مدينة جنين ومخيمها، قادمة من حاجز الجلمة العسكري ومعسكر سالم، بعد اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة في المخيم.

وذكرت الوكالة أن أصوات انفجارات سمعت في المخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المُسيرة في الأجواء، في حين أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن (60 عاما) بعيار ناري، وخمس حالات اعتداء بالضرب من قبل جيش الاحتلال، من ضمنها ثلاث سيدات، في مخيم جنين، جرى نقلهم إلى المستشفى.