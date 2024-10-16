في مباراة الـ6 أهداف.. تعادل مثير بين بولندا وكرواتيا بدوري الأمم الأوروبية

في مواجهة مثيرة ومليئة بالأحداث، انتهت مباراة بولندا ضد كرواتيا بالتعادل الإيجابي 3-3، التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على الملعب الوطني في وارسو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

شهدت المباراة تبادلًا هجوميًا بين المنتخبين، حيث بدأ منتخب بولندا المباراة بقوة وتقدم عن طريق بيوتر زيلينسكي في الدقيقة الخامسة.

مباراة بولندا ضد كرواتيا

ورد منتخب كرواتيا بثلاثة أهداف متتالية عن طريق بورنا سوسا وبيتر سوتشيتش ومارتن باتورينا في الدقائق 19، 24، و26 على التوالي.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح نيكولا زاليفسكي في تقليص الفارق لصالح المنتخب البولندي في الدقيقة 45+1.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخبان الضغط بحثًا عن تحقيق الفوز، ولكن تمكن سيباستيان زيمانسكي من إدراك التعادل لمنتخب بولندا في الدقيقة 68.

كما شهد اللقاء، حالة في صفوف منتخب كرواتيا، حيث أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش في الدقيقة 76، لكن لم يؤثر ذلك على النتيجة، حيث انتهت المباراة بالتعادل 3-3.

بذلك، رفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 7 نقاط في وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية، بينما وصل رصيد بولندا إلى 4 نقاط في المركز الثالث.