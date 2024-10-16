وزير الخارجية الأوكراني يلتقي سفراء مجموعة العشرين لمناقشة صيغة السلام

ناقش وزير الخارجة الأوكراني أندريه سيبيها، وأندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، خلال لقاء مع سفراء دول مجموعة العشرين لدى كييف، "صيغة السلام" التي طرحتها بلاده لإنهاء الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين مع روسيا.

وأوضح بيان صادر عن مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، نقلته وكالة أنباء "يوكراين فورم" - أنه قد حضر اللقاء رؤساءُ البعثات الدبلوماسية وممثلو سفارات البرازيل، أستراليا (أون لاين)، الأرجنتين، بريطانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، كوريا، المكسيك، تركيا، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، جنوب إفريقيا، اليابان والولايات المتحدة وكندا.. كما انضم السفراء الأوكرانيون لدى البلدان المعنية إلى المناقشة عبر الإنترنت.

وأشار "يرماك" إلى أن عملية عقد المؤتمرات بناءً على كل نقطة من نقاط صيغة السلام ستكتمل هذا الشهر، قائلا إن نتيجة كل من هذه المؤتمرات هي بيان مشترك يتضمن المبادئ والحلول المقترحة.. وإن الشيء الأكثر أهمية في البيان هو الخطوات الملموسة والإجراءات اللازمة لتنفيذ نقاط صيغة السلام التي سيتم دمجها في وثيقة مشتركة سنكون مستعدين لتقديمها في أوائل نوفمبر المقبل".