اليوم.. «إخوات إبليس» و«كحل» ضمن العروض الطويلة بمهرجان آفاق

يشهد مسرح آفاق برمسيس، اليوم الأربعاء، العرضين المسرحيين "إخوات إبليس" و"كحل" ضمن مسابقة العروض الطويلة المجموعة "أ" بدورة الفنان نور الشريف لمهرجان آفاق مسرحية في نسخته العاشرة، التي تقام على مرحلتين الأولى من 3 إلى 21 أكتوبر الجاري، والثانية مرحلة النهائيات على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر المقبل.

تقدم العروض بالمجان ويبدأ العرض الأول في السابعة مساءً، والثاني في التاسعة مساءً.

قال أحمد سامي الخولي مخرج عرض "إخوات إبليس"، إن المسرحية تدور أحداثها عن الصراع بين الإخوة على الميراث التي تصل حد القتل، ومن خلال أحداث العرض نرى أن مهما كان الظلم هناك لقاء وحساب مع الله.

وتابع: كتبت النص لتوعية المشاهد بمشكلات الميراث التي تفرق بين أفراد الأسرة الواحدة، وهي مشكلات حاضرة في وقتنا الحالي.

يشارك في بطولة المسرحية الفنانين حسب أدوارهم "الأب"عاطف عبد الغني، "محمد" سامح حلمي محمد، "حنين" زينب سعد عبد العظيم، "سعدية" أشجان خالد صابر، "محمود" فيصل محمد حسن، "سيد" مصطفى حسام الدين، "سماح" رحيق نادر عوني، "التربي" محمد سليمان، "الطفلة هنا" فيروز محمود، "الطفلة" تمارا باسم أمين، "الطفلة" سما أشرف مصطفى، "غريب" محمد كرم عفيفي، "الطفل فارس" محمد كرم مصطفى، "الضابط" مجدي عباس، "هناء" ضحى محمد سلامة، موسيقي مساعد مخرج هينار حسين محمد، مساعدا الإخراج مريم مصطفى، إسراء السيد، وإخراج أحمد سامي الخولي.

قال أحمد السيد مخرج عرض "كحل"، إن المسرحية دراما عائلية مغلقة تتصارع فيها المسؤوليات والأدوار مع الماضي والمستقبل وسط غياب الأب ومفهوم الأمان، تحكي المسرحية عن عائلة مصرية مكونة من أم وخمسة أبناء وجدة، الأب غائب منذ عشر سنوات بلا رسالة وداع، وهو ما يخلق مشاعر ملتبسة ومسئوليات ناتجة عن ذلك الغياب، فالإبن زياد يقوم مقام الأب باعتباره رجل البيت، بينما عبدالله الابن المغضوب عليه في خلاف دائم مع أمه بسبب المال، والبنات الثلاث مروة في الثلاثينات من عمرها ممن فاتهن قطار الزواج، وسلمى التي تعيش قصة حب مع علي إبن خالها صلاح، وسارة الفتاة الصغيرة التي أصبحت طالبة في المرحلة الإعدادية ولا تذكر عن أبيها غير الذكريات السعيدة، صلاح وعبير في خلاف دائم بسبب الميراث، والنص يحاكم الماضي والحاضر والمستقبل في حياة تلك الأسرة، حيث ثلاثة أجيال من النساء يدفعن ثمن زيجة خاطئة، والذكور من الأبناء مطلوب منهم القيام بدور الأب.

يشارك في بطولة العمل الفنانين حسب أدوارهم "الأم عبير" مارينا حنا نصير، "الجدة سميرة" ناردين نوار موريس، "الخال صلاح" محمد سعيد عبده، "مروة" ندى محمد قطب، "سلمى" نور محمد بيلي، "عبدالله" حسين فادي الزرب، "زياد" محمد سامح محمود، "سارة" سهر محمد الخولي، "علي" عمر محمد النحراوي، "مديحة" نورهان عبدالمنعم محمد، "الأب مصطفى" يوسف أحمد بهيج، موسيقي أحمد سامي، ملابس ومكياچ مريم مجدي شاهين، إضاءة وليد درويش، ديكور روماني جرجس ورضوي طارق، مخرج مساعد أشرف قطامش، تأليف إسراء محبوب، وإخراج أحمد محمد السيد.

مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.