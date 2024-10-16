من هو أيمن فتحي حسين الرئيس الجديد لشركة الأهلي لكرة القدم؟

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي عقب اجتماع مجلس الإدارة مساء الثلاثاء.

واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي تشكيل مجلس شركة كرة القدم بعد استقالة المهندس عدلي القيعي.

وجاء تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم كالتالي:

«البوابة نيوز» ترصد أبرز المعلومات عن أيمن فتحي حسين رئيس شركة كرة القدم في النادي الأهلي.

يبلغ من العمر 63 عاما وحاصل على بكالوريوس هندسة قسم اتصالات 1984

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سكاي العاملة في مجالات متعددة أبرزها:

مجال التطوير العقاري المتخصص في المولات الإدارية والتجارية صاحبة أحد العلامة التجارية الكبرى.

وفي مجال البترول والطاقة من خلال إحدى الشركات العالمية.

وفي مجال الأعمال اللوجستية ورصيف ميناء شرق بورسعيد ومجال إدارة المنشآت الخاصة بالأمن.

كما شغل أيمن فتحي حسين منصب الرئيس السابق للبنك الوطني المصري وتولى منصب رئيس أحد البنوك الكبرى في الكويت.