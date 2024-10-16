مركز المصالحة الروسي: عبور أكثر من 5 آلاف شخص إلى الأراضي السورية خلال 24 ساعة

أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، أوليج إيجناسيوك، أمس الثلاثاء، أن أكثر من 5300 شخص دخلوا الأراضي السورية من لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف إيجناسيوك، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم، أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر 5323 شخصًا الحدود السورية من لبنان عبر حواجز العريضة والجواسية والدبوسية وجسر قمر وجديدة يابوس".. مشيرًا إلى أن ضباط مركز المصالحة الروسي نفذوا عمليتين إنسانيتين ووزعوا 5.9 طن من المواد الغذائية على الأهالي في مخيم صفات بمحافظة الحسكة وفي مدينة حماة.

وأضاف إيجناسيوك أنه علاوة على ذلك، ساعدت السلطات السورية ومركز المصالحة الروسي 10 لاجئين آخرين - رجل وامرأتين وسبعة أطفال - على مغادرة مخيم الركبان في منطقة التنف، مؤكدا أن الوضع الإنساني في المخيم على حافة الكارثة.