منتخب إسبانيا يسحق صربيا بثلاثية ويتأهل لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

سحق منتخب إسبانيا، مساء الثلاثاء، نظيره صربيا بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب نويفو أركانخيل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

افتتح منتخب إسبانيا التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة عن طريق إيمريك لابورت، الذي استغل كرة عرضية متقنة من بيدرو بورو ليحولها برأسه إلى شباك الحارس الصربي، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الإسباني بهدف للا شئ.

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شهد الشوط الثاني أحداثًا مثيرة، حيث أهدر ألفارو موراتا ركلة جزاء لمنتخب إسبانيا، قبل أن يعوضها بهدف رائع في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 76، تلقى لاعب منتخب صربيا ستراهينيا بافلوفيتش، البطاقة الحمراء بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين، مما سهل مهمة منتخب إسبانيا في حصد الثلاث نقاط.

واختتم أليكس باينا الثلاثية، حينما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 77، ليؤكد على تفوق بطل يورو 2024.

وبهذا الفوز، تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد اكتساحه صربيا بنتيجة 3-0.

وبتلك النتيجة، عزز منتخب إسبانيا صدارته لجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد صربيا عند 4 نقاط في المركز الثالث.