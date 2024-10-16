«100 شخصية قبطية على أرض مصر».. كتاب يعرض الشخصيات المؤثرة في التاريخ المصري.. ماجد كامل: راعينا ضرورة تواجد بعض العناصر النسائية

«100 شخصية قبطية على أرض مصر».. كتاب يعرض الشخصيات المؤثرة فى التاريخ المصرى

ماجد كامل: راعينا ضرورة تواجد بعض العناصر النسائية وتمثيل جميع فئات المجتمع القبطى

يضم الكتاب شخصيات جديدة لم يكتب عنها أحد من قبل.. والبابا تواضروس صاحب فكرة الكتاب

في رحلة استكشافية عبر عمق التاريخ المصري العريق، يُقدم لنا الكاتب ماجد كامل في كتابه «مائة شخصية قبطية على أرض مصر» لوحة فنية زاهية بالألوان والأحداث، حيث يسرد لنا الكتاب قصص مئة شخصية قبطية ساهمت بشكل كبير في بناء الحضارة المصرية، سواء في المجالات الدينية أو العلمية أو الفنية أو الاجتماعية، فكل شخصية تحمل في طياتها قصة فريدة وملهمة.

من خلال هذا العمل، يدعونا الكاتب إلى إعادة اكتشاف هذا الإرث الحضاري الغني، وإلى تقدير الدور المحوري الذي لعبه الأقباط في صناعة تاريخ الدولة المصرية، حيث تركوا بصمات واضحة على مجريات الأحداث في مصر، فالحضارة المصرية هي نتاج تفاعل وتكامل بين مختلف المكونات الثقافية والدينية.

يعتمد الكاتب في دراسته على مصادر موثوقة، ويُقدم تحليلًا عميقًا لشخصياته، مما يجعل كتابه مرجعًا قيمًا لكل الباحثين المهتمين بتاريخ مصر وحضارتها. حيث يُعد الكتاب إضافة قيمة للمكتبة المصرية، كما يُشكل دعوة للجميع للاطلاع على هذا الجانب المهم من تاريخنا.

كما يُسلط الكتاب الضوء على حياة وإنجازات مائة شخصية قبطية بارزة، عاشت وترعرعت على أرض مصر منذ عصر محمد علي وحتى يومنا هذا، وعبر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن تقديره للكتاب، واصفًا إياه بأنه سجل موسوعي فريد له كل التقدير والامتنان، إذ يحوي بين دفتيه حياة مائة شخصية قبطية نبتت على أرض مصر، وقدمت حياتها من أجل الوطن في جميع المجالات الأدبية والثقافية والعلمية والكنسية، وكانت وما زالت شموعًا على الدرب، وخلال أكثر من قرنين تُلهم الآخرين وتسهم فى بنيان الوطن والإنسان بأرفع القيم الإنسانية والمباديء الحياتية.

محررة البوابة مع المؤرخ ماجد كامل

وأكد الكاتب ماجد كامل، الباحث في التاريخ القبطي، وعضو اللجنة البابوية للتاريخ الكنسي، أن الكتاب صادر عن مطبعة مدارس الأحد في حوالى 500 صفحة بالحجم الكبير، بمراجعة فنية من القس باسيليوس صبحي، والدكتور سينوت دلوار شنودة، والدكتور رامي عطا، لافتًا إلى أن الشخصيات موضوعة في الكتاب بحسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم.

وأوضح "كامل" في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن فكرة الكتاب تعود إلى البابا تواضروس الثاني، حيث أرسل قداسته لي رسالة على الهاتف، يوم 30 يونيو 2022، وكان فحواها: «أحيك على المقالات اليومية عن بعض الشخصيات القبطية التي تنشرها على صفحتك على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، عمل رائع. أقترح عليك تجميع هذه الشخصيات في كتاب واحد وننشره عندنا في الكاتدرائية، وأنا أكتبلك مقدمته»، وقمت بالرد عليه قائلًا: «هو انا أطول يا سيدنا»، كما اقترح قداسته تقديم 100 شخصية قبطية.

وعن معايير اختيار الشخصيات، قال: «أولًا تم تحديد الفترة الزمنية، بدايةً من عصر محمد علي حتى وقتنا الحالي، وأن تكون جميع الشخصيات المُختارة قد توفت، كما يقول الكتاب المقدس (انظروا إلى نهاية سيرتهم) (عب 13: 7)، وإيمانًا منا أن الأحياء لا نكتب عنهم مقال، إنما نُسجل حوارًا أو لقاءً حيًا معهم».

وتابع: "ثم راعينا بقدر الإمكان التنوع في اختيار الشخصيات، بحيث تُغطي جميع مجالات الحياة من طب، هندسة، علوم، فنون، تاريخ، آثار، عمارة، لغات متنوعة، كما راعينا ضرورة تواجد بعض العناصر النسائية، حتى تتمثل جميع فئات المجتمع القبطي».

وأضاف: «كما تضمن الكتاب سيرة بعض الشخصيات النسائية التي كانت لها مساهمات بارزة فى خدمة الكنيسة والوطن، مثل: إستر فهمي ويصا، إيريس حبيب المصري، بلسم عبد الملك، مارجريت نخلة، ملكة سعد، منيرفا عبيد، نظيرة نقولا، هيلانة سيداروس، وغيرهن».

وأردف: «أيضًا راعينا بقدر الإمكان وجود شخصيات جديدة لم يُكتب عنها أحد من قبل، كذلك الشخصيات التي توفت مؤخرًا، ولم يكن قد كُتب عنها أحد من قبل، علاوةً على الشخصيات التي عاصرتها واحتكيت بها، وراعيت أن أسجل ذكرياتي الشخصية معها».

ووجه البابا تواضروس الشكر إلى الكاتب والباحث ماجد كامل، قائلًا: «جامع هذه السير المباركة والأحباء الذين راجعوا وأعدوا هذا العمل الكبير للنشر، ويسرنا فى بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، أن نقوم بالنشر عرفانًا بالجميل لكل هذه الأسماء التى أثرت حياتنا على مدى الأجيال».

مقدمة البابا تواضروس الثاني بخط يده

وللمرأة نصيب في هذا الكتاب، حيث يحتوي على 8 شخصيات نسائية مثل: إستر فهمي ويصا (1895-1990) إحدى قيادات الحركة النسائية المصرية في العصر الحديث، حيث كان لها دورًا قياديًا ومؤثرًا خلال ثورة 1919 وما بعدها، والمؤرخة الكنسية الكبيرة إيريس حبيب المصري (1910-1994) صاحبة موسوعة «قصة الكنيسة المصرية»، التي يرجع إليها جميع الباحثين ورجال الكنيسة، وتتلمذ على يدها خلال فترة دراسته بقسم اللغة القبطية بمعهد الدراسات القبطية سنة 1987، وتمنى أن تتولى أي جهة جمع مقالتها المجهولة والمتناثرة في العديد من الدوريات، وأيضًا ‏نظيرة نقولا (1902-1992) التي اشتهرت بلقب "أبلة نظيرة" واحدة من أشهر السيدات اللواتي لعبن دورًا كبيرًا في البيت المصري، وصاحبة أول موسوعة باللغة العربية في فنون الطهي، واعتمد عليها معظم ربات البيوت.

كما تناول الكتاب لأشهر الصحفيين الأقباط منهم: تادرس شنودة المنقبادي (1857- 1932) أول من نادى بفكرة مصر للمصريين، حيث كان اقتصاديًا وطنيًا، وأحد رواد الصحافة المصرية، ومن مؤسسي جريدة مصر، ويمثل ميخائيل عبدالسيد (1860-1914) أهمية كبيرة في تاريخ الصحافة المصرية، فهو مؤسس جريدة الوطن، وأيضًا أنطون سيدهم (1915- 1995) أهم مؤسسي الصحافة القبطية، ودوره في تأسيس أحد أشهر الجرائد القبطية جريدة وطني، التي لا تزال تصدر حتى الآن، ومن أشهر الأقلام التي كتبت العديد من المقالات في الملف القبطي، ودخل في صراع مباشر مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأيضًا من بين الصحفيين الأقباط الذين لعبوا دورًا كبيرًا ومؤثرًا في خدمة قضايا الوطن والأقباط، مسعد صادق (1916-2000) وله عدد كبير من المقالات نُشرت في جريدة وطني وجريدة الفداء، والصحفى العجوز توفيق حبيب مليكة (1880-1941)، فهو مؤرخًا صادقًا وموضوعيًا مولعًا بالكتابة في السير والتراجم.

كما كتب «كامل» عن سيرة حياة الدكتورة أنجيل بطرس سمعان «1923-2011»، أستاذة الأدب الإنجليزى بجامعة القاهرة، التي لم تكتفِ بدورها الجامعي الرائد، وإنما شاركت في العمل العام كعضوة بمجلس الشورى، وأيضًا في خدمة معهد الدراسات القبطية.

كما يُبرز المؤلف شخصية إيريس حبيب المصري «1910- 1994»، ابنة السياسي ورجل المجتمع البارز حبيب المصري، ودورها كمؤرخة من خلال موسوعتها الشهيرة «قصة الكنيسة القبطية».

ويُلقى «كامل» أضواءً مهمة على شخصيات لعبت أدوارًا مهمة، لكن ربما لا يعرفها أغلبنا مثل إيزاك فانوس «1919-2007»، رائد إحياء الفن القبطى المعاصر، وأيضًا أنيس عبيد «1909- 1988» ودوره في ريادة الترجمة السينمائية للأفلام الأجنبية بمصر، كما يكتب عن أحد أهم علماء مصر في القرن العشرين الدكتور رشدي سعيد «1920-2013» عالم الجيولوجيا المشهور، والعاشق لمصر ونهرها نهر النيل.



الباحث والمؤرخ ماجد كامل

التقسيم الموضوعي للشخصيات:

شخصيات كتبت فى تاريخ الكنيسة:

1- إيريس حبيب المصري

2- تادرس شنودة المنقبادي

3- توفيق إسكاروس

4- رمزي تادرس

5- سليمان نسيم

6- سمير فوزي جرجس

7- كامل صالح نخلة

8- ميخائيل شاروبيم

9- يعقوب نخلة روفيلة

10- يوسف منقريوس

11- فايق متى أسحق

12- منير شكري

13- وليم سليمان قالدة

شخصيات كتبت فى التاريخ العام:

1- أنور لوقا

2- بولس عياد عياد

3- جوزيف نسيم يوسف

4- زاهر رياض

5- عزيز سوريال عطية

6- لمعي المطيعي

7- نجيب ميخائيل إبراهيم

8- يونان لبيب رزق

علماء لغة قبطية:

1- إقلاديوس لبيب

2- باهور لبيب

3- جورجي صبحي

4- طوجو مينا

5- يسي عبد المسيح

لغات أخرى:

1- أمين سالمة

2- أنجيل بطرس سمعان

3- أنيس عبيد

4- جرجس متى

5- فايق متى أسحق

6- مجدي وهبة

7- مراد كامل

8- وهيب كامل سعد

علماء قبطيات متنوعة:

1- إيزاك فانوس «فن قبطي»

2- حشمت مسيحة جرجس «آثار قبطية»

3- حبيب جورجي «فن قبطي»

4- راغب مفتاح «موسيقى قبطية»

5- روؤف حبيب «آثار قبطية»

5- رمسيس ويصا واصف «عمارة قبطية»

6- مرجريت نخلة «فن قبطي»

7- مرقس سميكة «آثار قبطية»

8- ميخائيل جرجس البتانوني «ألحان قبطية»

9- نصحي عبدالشهيد «كتابات آباء»

10- وهيب‏ جورجي كامل «أستاذ كتاب مقدس عهد قديم»

فنون متنوعة:

1- آدم حنين «نحت ورسم»

2- رياض شحاتة «تصوير فوتوغرافي»

3- فؤاد عبد الملك «مؤسس متحف الشمع»

4 - نظيرة نقولا «فنون الطهي»

5- يوسف جريس ( موسيقي كلاسيكية ).

6- يوسف السبيسي «موسقيى كلاسيكية»

أدباء ومفكرين:

1- إدوار الخراط

2- ألفريد فرج

3- أنور عبدالملك

4- أنور لوقا

5- سلامة موسى

6- لويس عوض

7- نبيل راغب

8- يعقوب الشاروني

9- يوسف جوهر عطية

10- يوسف‏ الشاروني

الأطباء:

1- بول غليونجي «طبيب وكاتب في الآثار المصرية»

2- رفعت كامل بولس

3- سمير حنا صادق

4- شفيق عبدالملك «طبيب وكاتب في تاريخ الكنيسة ومن عمداء معهد الدراسات»

5- فايز فايق بطرس

6- فوزي إسطفانوس «طبيب ومؤسس مؤسسة سان مارك»

7- منير شكري «طبيب ومؤرخ»

9- نجيب باشا محفوظ

10- نصحي عبدالشهيد «طبيب وعالم آباء»

11- هيلانة سيداروس

السياسيون والعسكريون:

1- إستر فهمي ويصا «سياسية»

2- باقي زكي يوسف «عسكري من أبطال حرب أكتوبر»

3- شفيق متري سيدرك «عسكري»

3- بطرس بطرس غالي «سياسي»

4- بطرس باشا غالي «سياسي»

5- فؤاد عزيز غالي «عسكري»

صحفيون:

1- أنطون سيدهم

2- بلسم عبدالملك

3- تادرس شنودة المنقبادي

4- توفيق حبيب مليكة «الصحفي العجوز»

5- توفيق عزوز

6- مسعد صادق

7- ملكة سعد

8- منيرفا صادق عبيد

9- ميخائيل عبدالسيد

فلاسفة وعلماء نفس وتربية واجتماع:

1- أمير بقطر «تربية وعلم نفس»

2- تادرس بك وهبي «ناظر المدارس القبطية»

3- زكريا إبراهيم «فلسفة»

4- صفوت أرنست فرج «علم نفس»

5- لويس كامل مليكة «علم نفس»

5- نبيل صبحي حنا «علم إجتماع»



6- يعقوب فام «تربية وعلم نفس»

مهن أخرى:

1- إسكندر بدوي «آثار مصرية»

2- رشدي سعيد «عالم جيولوجيا»

3- ميشيل باخوم إبراهيم «مهندس معماري»