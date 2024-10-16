في مباراة رونالدو الـ200 أساسيًا.. منتخب البرتغال يتعادل سلبيًا مع إسكتلندا

فشل منتخب البرتغال بقيادة أسطورته كريستيانو رونالدو، في تحقيق الفوز على إسكتلندا، بالتعادل معه سلبيًا، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب هامبدن بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

شارك رونالدو في التشكيل الأساسي لمنتخب البرتغال أمام إسكتلندا، ولعب اللقاء كاملًا من بدايته حتى نهايته.

كاد رونالدو أن يسجل هدفًا رائعًا في المباراة في الدقيقة 31، بنفس الطريقة التي هز بها شباك يوفنتوس الإيطالي، حينما أحرز هدفًا أيقونيًا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة البرتغال ضد إسكتلندا

تعد مواجهة البرتغال ضد إسكتلندا، المباراة رقم 200 للنجم كريستيانو رونالدو، التي يشارك بها أساسيًا مع المنتخب البرتغالي.

كان رونالدو شارك في مباراة البرتغال أمام بولندا، التي انتهت بفوز برازيل أوروبا بنتيجة 3-1، سجل خلالها صاروخ ماديرا هدفًا.

بهذا الهدف الذي سجله كريستيانو رونالدو، أصبح أول لاعب يسجل 5 أهداف دولية في سن الـ39، ليستمر في تحقيق الأرقام القياسية.

بتلك النتيجة، ظل منتخب البرتغال على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 10 نقاط، بينما حصد منتخب إسكتلندا أول نقطة له في البطولة، يتذيل بها الترتيب,