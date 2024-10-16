تعرف على أكثر الأبراج ميلًا إلى تحطيم القلوب

تعد مشاعر الحب وما تعقبه من علاقات رومانسية أجمل ما في الوجود والجمال ولأهمية تلك العلاقات فعلي ذلك تختلف درجة تقديرها من شخص لآخر وعلى ذلك تختلف حسب الابراج. في درجه تقديرها.

على ذلك حددت عالمة الفلك دكتور "منى أحمد" أكثر الأبراج التي تميل إلى تحطيم القلوب إذ حددتها على النحو التالي في كل من أبراج "العقرب، الجوزاء، الميزان، الجوزاء، الحمل، العذراء، الجدي.

أولًا: الجدي

يوصف بكونه من الأبراج المخلصة، وذلك بحكم صفاته وميله للعقلانية والالتزام إذ يميل إلى علاقات طويلة الأمد وعلى هذا لا يتسرع في إنهاء علاقته مع شريكه إلا إذ وجد منه الخيانة وفي ذلك يلجأ إلى تحطيم قلب شريكه في لمح البصر بدون حتى في أي مناقشة.

ثانيا: برج الجوزاء

يعرف بكونه ذكي ولأنه ذكي فهو بذلك شرير وعلى ذلك يملك نوايا سيئة تجعله يقدم على إنهاء علاقته على نحو خبيث.

ثالثا: برج الحمل

يملك طباع نارية وعلى ذلك فهو مغامر وإذا شعر بالخيانة فذلك ينهي العلاقة بأسوأ الطرق الممكنة.

رابعا: برج العذراء

يملك طباع رومانسيه وعلى ذلك إذا أراد الانفصال عن من بخب فانه يعامله يبرود شديد ويتقبل هذا ويتعامل معه.

خامسا: برج الميزان

في إنهاء للعلاقة وتحطيمه للقلوب لا يلحق الأذى بالآخر ولا يستسلم له.