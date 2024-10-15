إحالة أوراق ربة منزل ونجار للمفتي بتهمة استدراج شخص وقتله بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية اليوم، بإحالة أوراق ربة منزل ونجار إلى فضيله مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما على ما اقترفاه، وذلك لاتهامهما باستدراج شخص وقتله بـ"شومة" بسبب خلافات سابقه، بدائرة مركز شرطة الخانكة محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد.

أحالت النيابة العامة المتهمين: "نعمة م ع ا" 30 سنة ربة منزل، مركز الخانكة، و "عصام ش ح ع" 30 سنة، نجار، مركز الخانكة، في القضية رقم 9948 / 2024 لجنح لمركز الخانكة، المقيدة برقم 589 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنهما في فجر يوم 4 / 8 / 2023 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمود محمد عبد الحافظ محمد الجمل - عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله بباعث الإنتقام، والخلافات السابقه مع المتهمين.

وخططا لجريمتهما في هدوء ورويه وصمما على ارتكابها، وتنفيذاً لمشروعهم الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهما أعدا لذلك الغرض أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "شومة"، وتربصا له حيث تحين المتهم الثاني قدومه عقب استدراج المتهمة الأولى للمسكن خاصتها الذي استدام على التقابل فيه لممارسة علاقتهما الغير شرعية بزعم معاشرتها وحل الخلاف مع المتهم الثاني، وما ان وصل للمسكن حتى سايرته المتهمة الأولى وفاجئه المتهم الثاني من الخلف وكال له ضربتين بالأداة آلفة البيان استقرت أحدهما بالساق اليسرى والأخرى على رقبة المجني عليه فسقط أرضا.

وبمحاولته الفرار من قبضتهما اعترضته المتهمة الأولى بالجلوس على صدره وأعاقة هروبه باستمرار طرحه أرضاً، ثم طوقا كليهما عنقه بأيديهما وبالشال الذي كان يرتديه خانقين إياه وكمما فاهه، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثا به اصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته، ثم أخفيا جثة المتوفي إلى رحمة مولاه دون اخبار، جهات الأقتضاء وقبل الكشف عليها بإقدامهما على القائها باليم مواريا بذلك سواتهما من جريمتهما وذلك على - النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه تقدمت تلك الجناية جناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطفا المجني عليه - وكان ذلك بطريق التحيل بأن قاما باستدراجه لمسكن الأولى مباعدين بينه وبين ذويه لإتمام جريمتهما محل الوصف.

وأشار أمر الإحالة الى أنهما حازا وأحرزا بغير ترخيص وبدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "شومة".