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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

وفد تنسيقية شباب الأحزاب يزور المصابين في حادث أتوبيس طلاب جامعة الجلالة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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توجه وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، إلى محافظة السويس، للاطمئنان على حالة المصابين في حادث انقلاب أتوبيس طلاب جامعة الجلالة، وفي بداية الزيارة توجه الوفد إلى ديوان عام المحافظة وكان في استقباله اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، وقدم وفد التنسيقية واجب العزاء للمحافظ ونائبه وكافة أهالي المتوفين، كما تمنوا الشفاء للمصابين.

وزار وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المصابين في الحادث الأليم، والذين تم تقديم الخدمات الطبية لهم بمجمع السويس الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، للاطمئنان على حالتهم الصحية، والاستماع إلى ذويهم، وقدم الوفد الشكر للطاقم الطبي بالمجمع.

رافق وفد التنسيقية خلال الزيارة الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، والدكتور إسماعيل الحفناوى مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب، والنائبة راجية الفقي، والنائب محمد الساعي، عضوا مجلس الشيوخ، ومينا راشد، و د. هاني صبري، ومرقص مدحت، أعضاء التنسيقية.

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