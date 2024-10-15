كلف مجلس إدارة النادي الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد اليوم، طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بالإشراف على إعداد تقرير الجمعية العمومية عن المدة من 1- 7- 2023 وحتى 30- 6- 2024.
وكان المجلس قد قرر دعوة الجمعية العمومية العادية عن العام المالي 2023/2024 للانعقاد يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 نوفمبر القادم، وذلك لاعتماد جدول الأعمال مع اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.
البوابة سبورت
طارق قنديل مشرفًا على تقرير عمومية النادي الأهلي
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كلف مجلس إدارة النادي الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد اليوم، طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بالإشراف على إعداد تقرير الجمعية العمومية عن المدة من 1- 7- 2023 وحتى 30- 6- 2024.
كلف مجلس إدارة النادي الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد اليوم، طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بالإشراف على إعداد تقرير الجمعية العمومية عن المدة من 1- 7- 2023 وحتى 30- 6- 2024.