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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طارق قنديل مشرفًا على تقرير عمومية النادي الأهلي

طارق قنديل عضو مجلس
طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي
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كلف مجلس إدارة النادي الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد اليوم، طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بالإشراف على إعداد تقرير الجمعية العمومية عن المدة من 1- 7- 2023 وحتى 30- 6- 2024.
وكان المجلس قد قرر دعوة الجمعية العمومية العادية عن العام المالي 2023/2024 للانعقاد يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 نوفمبر القادم، وذلك لاعتماد جدول الأعمال مع اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

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