طارق قنديل مشرفًا على تقرير عمومية النادي الأهلي

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد اليوم، طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بالإشراف على إعداد تقرير الجمعية العمومية عن المدة من 1- 7- 2023 وحتى 30- 6- 2024.

وكان المجلس قد قرر دعوة الجمعية العمومية العادية عن العام المالي 2023/2024 للانعقاد يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 نوفمبر القادم، وذلك لاعتماد جدول الأعمال مع اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.