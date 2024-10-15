لعنة الدوسري تحرم منتخب السعودية من 3 نقاط أمام البحرين

انتهت مباراة منتخب السعودية ضد البحرين بالتعادل السلبي، التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

شهدت المباراة سيطرة من منتخب السعودية على مجريات اللعب، إلا أن الحظ عاند الأخضر في تسجيل الأهداف.

كما شهد اللقاء لحظة حاسمة في الدقيقة 18، حيث احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المنتخب السعودي بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد "VAR".

سالم الدوسري يحرم منتخب السعودية من الفوز على البحرين

إلا أن سالم الدوسري قائد فريق الهلال، فشل في ترجمتها إلى هدف، حيث تصدى حارس مرمى البحرين إبراهيم لطف الله لتسديدته.

وبذلك، أصابت لعنة سالم الدوسري في إهدار ركلات الجزاء في الفترة الأخيرة، منتخب السعودية، حيث أضاع ركلة أمام بولندا، وكانت ضمن أسباب خروج المنتخب السعودي من كأس العالم 2022، كما أهدر أخرى ضد إندونيسيا، وتسبب في تعادل منتخب بلاده في مباراة سهلة بتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026.

بهذا التعادل، رفع منتخب السعودية رصيده إلى 5 نقاط، ليحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، فيما وصل منتخب البحرين إلى 5 نقاط أيضًا جاء بها في المرتبة الرابعة.