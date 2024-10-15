الأهلي يعتمد التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة كرة القدم

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي خلال الفترة القادمة.

خلال الجلسة استعرض محمود الخطيب اجتماعات الجمعيات العمومية لكل من: شركة الأهلي لكرة القدم وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية وشركة الأهلي للخدمات الرياضية والتي انتهت مدة مجالس إداراتها بعد مرور ثلاث سنوات على تأسيس تلك الشركات.

وعرض الخطيب على المجلس التطورات التي حدثت في تلك الشركات والتي أصبحت تمثل الأذرع الاستثمارية الجديدة للنادي والأرباح التي تم تحقيقها في كل شركة خلال الفترة الماضية. حيث وجه المجلس الشكر والتقدير لأعضاء مجالس إدارات تلك الشركات على ما بذلوه من جهد مخلص وتفانٍ في إنجاز مهمتهم وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك الشركات خلال هذه الفترة وبما يعكس قيم أبناء عائلة الأهلي الكبيرة وكان النادي حريصًا على استمرار تلك الكفاءات في عطائهم الكبير غير أن العديد من الارتباطات الخاصة بهم حالت دون استمرارهم، وأكدوا جميعًا أنهم في خدمة النادي في أي وقت.

كما استعرض رئيس النادي الأهلي اعتماد الجمعيات العمومية للشركات الثلاث بتشكيل مجالس إداراتها الجديدة، والتي تضم كفاءات لها خبراتها الكبيرة في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتسويق، والقادرة على تحقيق رؤية الأهلي والجمعية العمومية في إنجاز الأهداف الجديدة خلال السنوات المقبلة.

جاء تشكيل مجالس إدارات الشركات الثلاث على النحو التالي:

شركة الأهلي لكرة القدم:

أيمن فتحي حسين - رئيس لشركة الكرة وأحمد شمس نائب رئيس وعضوية أحمد حسام عوض ووائل زيادة.

شركة الأهلي للمنشآت الرياضية:- تامر ناصر رئيسا

وحازم هلال نائبا، وعضوية كلا من عابدين إبراهيم وأحمد مسعود وكامل إبراهيم.

شركة الأهلي للخدمات الرياضية:- محمد منار عنبة رئيسا وعضوية كلا من وائل الدمرداش ولمياء مختار وخالد شاكر.