ads
الأربعاء 16 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الإصلاح والنهضة: زيارة ولي عهد السعودية لمصر تعكس عمق العلاقات بين البلدين

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية إلى مصر تعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، وتؤكد على محورية الدور المصري في حل أزمات المنطقة.

وأضاف عبد العزيز فى تصريحات صحفية أن العلاقات المصرية السعودية قديمة وراسخة وبأن البلدين يمثلان دولتين محورتين في المنطقة وتعزيز التفاهم المشترك بينهما قادر على الدفع قدما نحو إحلال السلام والتغلب على العديد من التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن القمة بين البلدين تأتي في توقيت حرج يشهد تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق على كافة الجبهات مما يعقد المشهد في المنطقة ويخلق احتياجا كبيرا لممارسة ضغط إضافي على إسرائيل من كافة الدول العربية خاصة دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن القمة أيضا ستساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين بما يساعد في ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في العديد من القطاعات في مصر.

الإستثمارات زيارة محمد بن سلمان ولي عهد