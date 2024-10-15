حقيقة التعدي على طالب ابتدائي داخل إحدى مدارس نجع حمادي

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تم تداوله عبر بعض صفحات وجروبات «فيس بوك»، حول التعدي على طالب بإحدى مدارس نجع حمادي التابعة لمحافظة قنا.

أكد المصدر لـ"البوابة نيوز"، أن ما يتم تداوله حول محاولة تجريد طالب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الشهيد إسلام عبدالرازق الرسمية للغات بنجع حمادي التابعة لمحافظة قنا، من ملابسه والتعدي عليه، من بعض زملائه، غير صحيح.

أوضح المصدر أن الواقعة مجرد لعب بين الطلاب وصل لمرحلة الشد والجذب، ولم تصل إلى أبعد من ذلك، وإن كان التصرف غير مقبول لكن ما يحاول إثارته البعض غير صحيح، وتم اتخاذ إجراء مع الطلاب للتجاوز داخل الحرم المدرسي وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي عليهم.

تداولت اليوم الثلاثاء، منشورات عبر السوشيال ميديا، تشير إلى حدوث واقعة تعدي على طالب داخل مدرسة الشهيد إسلام عبدالرازق الرسمية للغات بنجع حمادي بمحافظة قنا.

حسب ما تم تداوله، اعتدي على طالب بالصف السادس الابتدائي بعد محاولة تجريده من ملابسه، وجرى التنمر عليه داخل إحدى حجرات المدرسة، من قبل مجموعة طلاب.. وقررت لجنة الحماية المدرسية فصل 4 طلاب بذات المدرسة.