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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضمن المبادرة الرئاسية بداية.. انطلاق حملة تنظيف الأسنان بمدارس الفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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أطلقت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالفيوم بدءا من اليوم  حملة تنظيف الأسنان داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية المستهدفة من مشروع صحتهم مستقبلهم والذي يتم دعمه عن طريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ضمن المبادرة الرئاسية بداية لتنمية وبناء الإنسان والتي تستمر لمدة ٢١ يوماً متصلة يتم خلالها تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية داخل المدارس وتفعيل دور الإذاعة المدرسية بطابور الصباح وتشجيع الأعمال الفنيه والإبداعية لدي التلاميذ، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم. 

 

وأضاف أن الحملة تستهدف أكثر من ٢٥٠ ألف تلميذ داخل ٢٥٠ مدرسة ابتدائية موزعة علي جميع الإدارات التعليمية من أجل حث التلاميذ على المواظبة على غسيل الأسنان والاعتناء بها علاوة علي النظافة الشخصية والنظافة العامة وطرق ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمن لشبكات الصرف الصحي وتنفيذ مجموعة من الانشطه المتنوعه التي تتعلق بالحملة منذ إطلاقها حتي الانتهاء منها والتي تستمر  ثلاثة أسابيع متتالية حيث تم توزيع أكثر من ٢٥٠ ألف علبه معجون و٢٥٠ ألف فرشاة و٢٥٠ بوستر علي جميع التلاميذ لضمان تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها .

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