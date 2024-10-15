رئيس البرلمان الأيرلندي يعرب عن تقديره البالغ لدور مصر في المنطقة

أعرب رئيس برلمان أيرلندا Sean O’Fearghail سيان أوفيرجيل عن التقدير البالغ للدور الذي تقوم به مصر في المنطقة وبصفة خاصة ما يتعلق بالأوضاع في فلسطين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير محمد ثروت سليم سفير مصر بدبلن اليوم /الثلاثاء/ مع رئيس البرلمان الأيرلندي.

وتناول اللقاء سبل دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين بما في ذلك تعزيز التعاون على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والقنصلية.. كما تمت مناقشة مختلف القضايا الشائكة على الساحة الدولية بما في ذلك التطورات الحالية في منطقة الشرق الأوسط.

وناقش السفير المصري كذلك مع رئيس البرلمان الأفكار الخاصة باستقدام العمالة المصرية المدربة إلى أيرلندا، خاصة في ظل التجربة الناجحة للجالية المصرية في أيرلندا والمشهود لها بالكفاءة والمساهمة الفاعلة في مجتمعاتها.

