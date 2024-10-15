مصرع شابين وإصابة ثالث إثر سقوط ونش رفع أثاث بالفيوم

لقي شابان مصرعهما، وأصيب آخر إثر تعرضهم لسقوط ونش رفع الأثاث المنزلي أثناء عمله بمحيط منطقة العبودي دائرة قسم أول الفيوم، وعلى الفور تم نقل الجثتين والمصاب إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.



كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من قسم أول الفيوم جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغًا من الأهالي بمصرع شخصين وإصابة آخر بحي العبودي دائرة القسم.



على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين انه أثناء قيام أشخاص برفع اثاث منزلي باستخدام ونش، إذ سقط الونش على 3 أشخاص وكشفت المعاينة الأولية مصرع شخصين وإصابة أخر بإصابات خطيرة ، تراوحت ما بين كسور بالساقين ونزيف بالبطن والمخ، ونقلت سيارات الإسعاف الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى ذاته لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم ، وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.