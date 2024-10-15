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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الأردن يكتسح عمان برباعية ويرتقي لوصافة تصفيات آسيا

مباراة الأردن ضد
مباراة الأردن ضد عمان
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اكتسح منتخب الأردن، ضيفه عمان برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

سيطر منتخب الأردن على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، وترجمت هذه السيطرة إلى أهداف مبكرة، في ظل تألق نجمه يزن النعيمات الذي غاب عن مباراة كوريا الجنوبية الماضية للإصابة، ليعود أمام منتخب عمان ويسجل هدفين من الرباعية.

يزن النعيمات يقود منتخب الأردن لاكتساح عمان

افتتح يزن النعيمات التسجيل للنشامى في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الأردني بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب الأردن ضغطه على مرمى منتخب عمان، حيث أضاف علي علوان الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 49. 

وعاد النعيمات ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 54، قبل أن يختتم علي علوان الأهداف في الدقيقة 87، ليفوز منتخب الأردن على عمان بنتيجة 4-0.

بفضل هذا الفوز الكبير، رفع منتخب الأردن رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل بها وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، فيما تجمد رصيد منتخب عمان عند 3 نقاط في المركز الرابع.

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