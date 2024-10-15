وزير الري يناقش مقترحات تحلية المياه والطاقة المتجددة مع "فلاندز" البلجيكية

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ممثلى منظمة فلاندز البلجيكية العاملة فى مجال تحلية المياه والطاقة المتجددة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه .

وناقش الوزير مقترحات التعاون بين الوزارة والمنظمة فى مجال إدارة الموارد المائية وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء تحت مظلة مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus .

وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء لأهمية تطبيق هذا المفهوم خاصة من تزايد التحديات التى يواجهها قطاع المياه خاصة بالدول العربية و دول البحر المتوسط ، مما يتطلب انتهاج سياسات تعتمد على رفع كفاءة إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه ، والتوجه مستقبلا للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء من خلال إستخدام المياه المحلاة فى زراعة محاصيل بممارسات زراعية مبتكرة والإستفادة من المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية فى تربية الروبيان الملحى - وهو احد الكائنات المائية التى تنمو وتتعايش بالمياه شديدة الملوحة - ، مع ضرورة مواصلة الدراسات البحثية المعنية بخفض تكاليف إنتاج الطاقة المستخدمة فى التحلية بما يجعلها ذات جدوى اقتصادية لاستخدام فى إنتاج الغذاء .