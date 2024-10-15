أسعار النفط تواصل الهبوط مع انحسار مخاوف نقص الإمداد

تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 5% لتواصل الهبوط خلال التعاملات المسائية اليوم /الثلاثاء/، على خلفية تأكيدات إسرائيلية بعدم نيتها إستهداف منشآت إيران النووية أو النفطية وتوجيه ضرباتها على أهداف عسكرية.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 70.15 دولار للبرميل، بانخفاض 3.68 دولارًا، أو 4.98%، فيما بلغ خام برنت تسليم ديسمبر 73.82 دولار للبرميل، بانخفاض 3.64 دولارًا، أو 4.7%.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن مسؤولين مطلعيْن، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة بأن إسرائيل مستعدة لضرب أهداف عسكرية إيرانية وليس نووية أو نفطية.

وقد ارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن شنت إيران هجومًا صاروخيا باليستيا على إسرائيل، مما أثار مخاوف من أن رد إسرائيل قد يؤدي إلى التصعيد في المنطقة مما يؤثر سلبا على إمدادات الخام.

وفي الوقت نفسه تراجع البنزين بنحو 4%، بينما انخفض سعر الغاز الطبيعي لنفس الشهر بنحو 1% تقريبا، ليصل إلى 2.497 دولارًا لكل ألف قدم مكعب.

يذكر أن أسعار النفط قد تراجعت بشكل كبير عن أعلى مستوياتها بعد هجوم إيران على إسرائيل في الأول من أكتوبر الجاري، حيث امتنعت إسرائيل عن الرد حتى الآن، وتحول تركيز التجار إلى متابعة أليات السوق مع توقع فائض نفطي وشيك العام المقبل.

وقد خفضت أوبك توقعاتها للنفط لعام 2024 للشهر الثالث على التوالي هذا الأسبوع.

وتوقع تقرير وكالة الطاقة الدولية نُشر اليوم الثلاثاء أن ينمو الطلب بنحو 900 ألف برميل يوميًا في عام 2024 ومليون برميل يوميًا في عام 2025، وهو تباطؤ كبير مقارنة بنمو 2 مليون برميل يوميًا في فترة ما بعد وباء كورونا.

وأشار التقرير إلى انخفاض ملحوظ في الطلب الصيني على النفط، حيث انخفض الاستهلاك بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس، وهو الانخفاض الشهري الرابع على التوالي.

ووفقًا لتقرير الوكالة من المتوقع ارتفاع حجم إنتاج الخام في الأمريكتين، بقيادة الولايات المتحدة، بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا هذا العام والعام المقبل.

