اقرأ غدا في "البوابة".. الرئيس السيسي يستقبل الأمير محمد بن سلمان

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 16 أكتوبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس السيسي يستقبل الأمير محمد بن سلمان

مباحثات ثنائية حول عدد من الملفات الإقليمية على رأسها الأوضاع في غزة ولبنان والسودان

الضربة القادمة.. نتنياهو: إسرائيل ستقرر ردها على إيران على أساس مصلحتها

.. ويتوعد بضرب حزب الله بلا رحمة

تصعيد كبير في جنوب شرق آسيا

كوريا الشمالية تفجر الطرق الحدودية الرابطة مع الجارة الجنوبية

..وكيم جونج أون يحدد خطوط العمل العسكري الفوري في إطار الردع الحربي

رقم قياسي.. تايوان ترصد 153 طائرة و14 سفينة صينية في يوم واحد

مناورات عسكرية أمريكية فلبينية بعد انتهاء التدريبات الصينية حول تايوان

دعم وحماية.. 4 دول أوروبية تدين الهجمات اإلسرائيلية على "اليونيفيل"

