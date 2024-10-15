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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. الرئيس السيسي يستقبل الأمير محمد بن سلمان

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 16 أكتوبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس السيسي يستقبل الأمير محمد بن سلمان 
مباحثات ثنائية حول عدد من الملفات الإقليمية على رأسها الأوضاع في غزة ولبنان والسودان
الضربة القادمة.. نتنياهو: إسرائيل ستقرر ردها على إيران على أساس مصلحتها
.. ويتوعد بضرب حزب الله بلا رحمة
تصعيد كبير في جنوب شرق آسيا
كوريا الشمالية تفجر الطرق الحدودية الرابطة مع الجارة الجنوبية
..وكيم جونج أون يحدد خطوط العمل العسكري الفوري في إطار الردع الحربي
رقم قياسي.. تايوان ترصد 153 طائرة و14 سفينة صينية في يوم واحد
مناورات عسكرية أمريكية فلبينية بعد انتهاء التدريبات الصينية حول تايوان
دعم وحماية.. 4 دول أوروبية تدين الهجمات اإلسرائيلية على "اليونيفيل"
 

الرئيس السيسي محمد بن سلمان غزة نتنياهو إسرائيل إيران